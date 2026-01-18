２月６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の壮行会が１８日、千葉県船橋市のららアリーナ東京ベイで行われ、応援サブリーダーとして元卓球女子日本代表の石川佳純さんが登場した。石川さんは自身のインスタグラムで壮行会の様子を報告。「応援リーダーの松岡修造さんと共に私はサブリーダーとして、中島健人さん、習志野高校吹奏楽部、応援キッズ、そして会場のみなさんと共に選手の皆さんにエールを届けました」とつづった。