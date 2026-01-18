任期満了に伴う群馬県草津町の町長選挙は、１８日投開票され、新人で元町議会議長の宮崎公雄さん（６６）が５選を目指した現職の黒岩信忠さん（７８）を破り初当選を果たしました。 投票率は７０.３９％で前回・２０２２年の選挙を１３.９３ポイント上回りました。 選挙管理委員会による開票結果です。 宮崎公雄＝無・新＝１７２５票当選 黒岩信忠＝無・現＝１６１７票