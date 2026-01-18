【ハノイ＝竹内駿平】フィリピン中部セブ市の廃棄物処理場で８日、廃棄物の山が崩れて作業員らが巻き込まれた事故で、比当局は１８日、行方不明者の捜索を終え、計３６人の死亡を確認したと発表した。地元紙セブ・デイリー・ニュースなどによると、現場は生活ごみなどの廃棄物を埋め立て処理する施設で、現場周辺の住民からは管理体制や安全面について懸念が出ていた。地元当局は事故の原因調査と責任追及を進めるとしている。