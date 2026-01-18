ＥＸＩＬＥらが所属するＬＤＨが１８日、都内で「ＬＤＨＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ２０２６」の開幕記念会見を行い、ＴＡＡＫＨＩＲＯらがグループの垣根を越え１０組１８人のアーティストが出席した。６年に１度、総力を結集させる“祭典”。特別な年の幕開けを祝うのにふさわしい華やかな雰囲気の中で行われた。会見に先駆け、書道８段の腕前を持つＴＡＫＡＨＩＲＯがＳＹＯＩＮＧアーティスト・吉川壽一氏（８３）との書