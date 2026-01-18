【ロンドン共同】トランプ米大統領が、米国によるデンマーク自治領グリーンランド領有に反対する欧州8カ国に追加関税を課すと表明したことに対し、8カ国は18日「関税の脅しは米欧関係を損なう」と反発する共同声明を発表した。