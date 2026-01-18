2026年1月16日、韓国・朝鮮ビズによると、愛敬（エギョン）産業が販売している歯磨き剤「2080」から国内で使用が禁じられている成分「トリクロサン」が検出された問題と関連し、同製品が約2500万個、すでに流通していることが分かった。愛敬産業によると、トリクロサンが含まれているのは2023年4月以降に製造された約3100万個で、同社の物流センターに保管されていた約600万個を除き、約2500万個が流通している状態だという。製造