【ラークス（スイス）＝小沢理貴】スノーボード・ハーフパイプのワールドカップ（Ｗ杯）第５戦は１７日、スイスのラークスで決勝が行われ、女子は工藤璃星（りせ）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８２・７５点で２位に入った。男子の日本勢最高は平野流佳（ＩＮＰＥＸ）の５位。ミラノ・コルティナ五輪前のＷ杯を終え、日本は男女とも最大４の出場枠を獲得。男子は平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）、戸塚優斗（ヨネックス）、平野