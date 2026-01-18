元NHKのジャーナリスト岩田明子氏が18日放送のフジテレビ系「Mr.サンデー」（日曜後8・54）に出演し、立憲民主党と公明党が衆院選の選挙協力で結成した新党「中道改革連合」（略称・中道）を巡る高市早苗首相の“誤算”に言及した。新党結成のニュースを知り、岩田氏も「驚きましたね。会食中でしたけど箸を落としそうになった」という。高市早苗首相が衆院解散の意向を固めたことに「高い内閣支持率で選挙は勝てる。急いだ