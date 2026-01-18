フジテレビ「ジャンクSPORTSプロ野球スター集結！ソフトバンクVS阪神再び！トーク日本一決定SP」が18日午後7時から2時間特番で放送され、巨人の田中瑛斗投手（26）とリチャード内野手（26）がチーム伝統の“ジャイアンツタイム”にモノ申した。この日はAクラスチームから各3人、Bクラスチームからは1人と12球団から計24選手が集結。昨季セ・リーグ3位だった巨人からは田中瑛と同学年のリチャード、そして中山礼都外野手（23