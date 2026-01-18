マンチェスター・シティは18日、U−20アルゼンチン代表MFクラウディオ・エチェベリのジローナへの今シーズン終了までのレンタル移籍を発表した。なお、レヴァークーゼンへの期限付き移籍は終了となる。現在20歳のエチェベリは、2024年1月にリーベル・プレートからマンチェスター・Cへの移籍が決定。1年間はアルゼンチンに残り、2025年1月から合流すると、昨シーズンは公式戦3試合の出場に留まった。今季は出場機会を求め、レ