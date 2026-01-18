中国の内モンゴル自治区にある鉄鋼会社の工場で大規模な爆発が発生し、2人が死亡、5人が行方不明となっています。中国国営の新華社通信によりますと、18日午後3時ごろ、内モンゴル自治区・包頭市にある鉄鋼会社の工場で爆発がありました。この爆発で、これまでに2人が死亡、5人が行方不明になっているということです。また、66人が病院に搬送されました。地元政府は救助隊を現場に派遣し、行方不明になった人たちの捜索を進めると