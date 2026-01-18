メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーで俳優の草川拓弥さん（31）が16日、目元・まつげケアブランドのイベントに登場。2026年に意識したいカラダのケアを明かしました。今回、ブランドのアンバサダーに就任した草川さんは「率直にすごくうれしいなと思っております。目元だったりまつげをファンの方々に印象的だとおっしゃっていただくんですけれども、アンバサダーにまさか自分がなれると思ってなかったので