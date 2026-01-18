“ロス五輪世代”のU-21日本代表は18日、サウジアラビアのジッダでトレーニングを行った。AFC U23アジアカップ準々決勝後のきのう17日は大会期間中では初の完全オフ。リフレッシュした状態で20日の準決勝・U-23韓国代表戦に向けて準備を進めた。日本は16日の準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦。今大会初失点となる先制点を奪われるも、後半早々に追いついた。延長戦にもつれ込んだなかで1-1と決着はつかず。PK戦では日本のキッ