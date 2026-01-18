ヘッドホン難聴について、若い方を中心に難聴の症状を訴える方が多くなっています。 ヘッドホン難聴の主な原因は、大音量で長時間音楽などを聴いていることです。 これにより徐々に聴力の低下や耳鳴りを引き起こしてしまうからです。 ここでは、ヘッドホン難聴の治療方法・セルフチェックの方法などもくわしく解説していきたいと思います。 ※この記事はメディカルドックにて『「ヘッドホン難聴」の症状・原因・セルフチェック