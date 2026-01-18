セリエA 25/26の第21節 パルマとジェノアの試合が、1月18日20:30にエンニオ・タルディーニにて行われた。 パルマはヤコブ・オンドレイカ（MF）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ガエタノ・オリスタニオ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、アーロン・マルティン（DF）らが先発に名を連ねた