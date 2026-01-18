俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』(毎週日曜21:00〜)の第1話が18日に放送され、顔を変える前の主人公・早瀬陸役として松山ケンイチがサプライズ出演した。顔を変える前の主人公・早瀬陸役で松山ケンイチがサプライズ出演本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するために、愛する家族と過去を捨て、全くの別人に顔を変えるエクストリームファミリーサスペンス。初回の放送を