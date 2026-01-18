◆スノーボード・女子パラレル大回転Ｗ杯第７戦（１８日、ブルガリア・バンスコ）昨季Ｗ杯総合優勝のエース・三木つばき（浜松いわた信用金庫）が２位に入り、２戦連続の表彰台に立った。全日本スキー連盟が定める派遣基準を満たし、２２年北京五輪に続く２大会連続の代表入りを確実にした。ミラノ大会では、日本女子のスノーボード界初の金メダルを目指していく。長野・白馬村で生まれ、４歳からスノーボードを始めた。５歳