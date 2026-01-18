◆プロボクシング▽東洋太平洋スーパーライト級（６３・５キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇堀池空希（判定）キム・ジュヨン（１８日、韓国・ソウル）プロボクシングの横浜光ジムは１８日、所属する日本スーパーライト級８位・堀池空希（ひろき、２４）が韓国ソウルで東洋太平洋同級王者キム・ジュヨン（３５）＝韓国＝に判定勝ちし同王座を奪取したとＳＮＳで発表した。同ジムの石井一太郎会長は自身のインスタグラム