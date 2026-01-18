任期満了に伴う下伊那郡高森町の町長選挙が18日に投開票され、無所属で現職の壬生照玄さん56歳が3期目の当選を果たしました。2006年以来20年ぶりとなった選挙戦は現職と新人の一騎打ちとなり、壬生さんが新人の候補に2023票差となる3898票を獲得しました。