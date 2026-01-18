男性グループ「M！LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（27）が18日、自身のXを更新。オフショットを披露した。佐野は「愛知のコンサートに親戚来てくれた(10親等)」とつづり、人気YouTuber「東海オンエア」のてつやとメンバーとの集合ショットを投稿。おなじみのポーズで「うれ滅！！」と喜んだ。佐野とてつやは10親等の親戚関係。24年に放送されたテレビ番組の企画によって判明した。