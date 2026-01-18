夫婦げんかが原因で妻が実家に帰ってしまうというのは、昔からよく聞く。しかし、最近では「夫が実家に帰ってしまう」話も耳にする。そんな夫たちを妻はどう思っているのだろうか。【マンガ】いつか捨ててやる…少し文句を言っただけですぐ「実家」に甘える“幼稚な夫”にウンザリいつまでも「父親」になりきれない幼稚な夫原案：亀山早苗マンガ：カツヤマケイコ（@keicomix）(文:All About 編集部)