チャンネル登録者数104万人超えのYouTuber、きりまるさんは1月17日、自身のInstagramを更新。結婚を報告しました。【写真】人気YouTuber・きりまる、結婚を報告！「人生でいちばん幸せな日」きりまるさんは「【ご報告】2025.12.24 クリスマスの日にプロポーズして貰いました 人生でいちばん幸せな日を本当にありがとう。涙」とつづり、9枚の写真を投稿。大きな花束の隣で、左手の薬指に指輪をつけたきりまるさんと、顔を隠している