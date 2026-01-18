アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は18日、スイスのウェンゲンで男子回転第7戦が行われ、相原史郎（小泉）が1回目で56秒48の46位となり、30位までによる2回目に進めなかった。アトルリー・マグラース（ノルウェー）が合計1分45秒99で今季2勝目、通算5勝目を挙げた。2位はルカス・ピニェイロブローテン（ブラジル）、3位はヘンリク・クリストフェシェン（ノルウェー）。（共同）