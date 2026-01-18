【モデルプレス＝2026/01/18】TBS日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）が18日、初回25分拡大で放送スタート。主演・鈴木亮平が演じる儀堂歩に“リブート”する前の平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが明らかになった。初回放送で完全サプライズ発表となり、その後の展開とともに反響が寄せられている。＜※以下ネタバレあり＞【写真】初回でサプライズ発表された大物俳優◆鈴木亮平主演「リブート」妻