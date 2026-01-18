◆大相撲▽初場所８日目（１８日、両国国技館）大関・安青錦（安治川）は、白星を届けることができなかった。１敗同士の対決となった関脇・霧島（音羽山）に寄り倒されて２敗に後退。天覧相撲の緊張感については「どうですかね。自分ではわからない」と話した。この日は天皇陛下が観戦される「天覧相撲」となり、天皇、皇后両陛下と愛子さまが国技館２階の貴賓席に着席。八角理事長（元横綱・北勝海）の解説のもと、幕内後半