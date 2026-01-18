◆大相撲▽初場所８日目（１８日、両国国技館）西前頭１２枚目・阿炎（錣山）が１敗を守った。右のかちあげ気味の立ち合いで、東前頭１０枚目・時疾風（時津風）の上体を起こした。さらに右のど輪で押し込み、一方的に押し出して７勝目。「しっかりイメージ通りにできた」とうなずいた。トップタイで中日を折り返し「勝つためにやる以上は、（優勝を）意識してやらないといけない。１度経験した気持ちを思い出してやりたい」