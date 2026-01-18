元ＮＨＫでフリーの有働由美子アナウンサーがキャスターを務めるテレビ朝日系ニュースエンターテインメント番組「有働Ｔｉｍｅｓ（タイムズ）」（日曜・午後８時５６分）が１８日、放送された。この日の番組では、高市早苗首相（自民党総裁）が２３日に召集が予定される通常国会早期での衆院解散の意向を示したことで政局が流動化。来月上旬にも予定される衆院選を前に立憲民主党と公明党が新党・中道改革連合を結成するなど政