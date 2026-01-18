オリックスの岡崎大輔スカウト（２７）が１８日、都内で「親子で知るプロ野球への『道標』」と題したトークショーを行った。アスリートのキャリア支援やマネジメントを業務とする「ＢＡＳＥＶＡＮＧＵＡＲＤ」が主催したもので、スカウト活動で得た経験談が聴衆を引きつけた。岡崎氏は花咲徳栄（埼玉）の内野手として甲子園に３度出場し、２０１６年ドラフト３位でオリックス入り。２０２１年オフに現役を退いたのち、スカウ