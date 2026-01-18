お笑いタレントの明石家さんま（70）が17日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、能登行きの飛行機で同じ奈良県出身の高市早苗首相（64）と偶然乗り合わせた時のことを振り返った。リスナーから、俳優の木村拓哉が11日放送のラジオで、今年の元日に放送された恒例のフジテレビの特番「さんタク」のロケに行く際の飛行機で、さんま、高市首相、ドジャースの佐々木朗希が同じ便に乗り合わせたことを