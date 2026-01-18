中国と北朝鮮の去年の貿易総額は日本円でおよそ4320億円となり、その前の年よりも25%ほど増加しました。中国の税関当局によりますと、中国と北朝鮮の去年の貿易総額はおよそ27億3500万ドル、日本円にしておよそ4320億円でした。2024年よりもおよそ25%増加したということです。北朝鮮は2020年1月以降、新型コロナ対策として国境の往来を厳しく制限し貿易は低迷していましたが、去年の貿易総額は新型コロナが流行する前の水準まで回