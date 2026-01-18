新感覚のトーストレシピを集めてみました。ちょっと意外だけど実はおすすめのマネしたくなる組み合わせがたくさん！ぜひ取り入れて、朝を充実させちゃいましょう。 和の食材も大活躍 トーストというと洋風のものをイメージしがちですが、意外とよく合うのが和の食材や調味料。しらすや昆布などの海の幸や、お味噌、白だしなどを活用してみると、いつもとはちょっと違う、まさに新感覚のおいしさに出会えます。 簡単なのに、ちょ