◆大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館）日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）は１８日、天覧相撲で説明役を務めた。愛子さまは勝敗のメモを取り「ずっと西が勝ってますね」とおっしゃっていたと明かした。また力士の年齢をお聞きになるなど興味を示されていたという。打ち出し後は両国国技館内で２横綱２大関を交えて歓談。以前にモンゴルを訪問した際、幼少期の横綱・豊昇龍（立浪）と対面した話題が出たという。