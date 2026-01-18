シンガーソングライターのピコ太郎さん、DJ KOOさん（64）、元AAAの伊藤千晃さん（39）が16日、名古屋大学医学部附属病院でチャリティーライヴを開催しました。小児がん治療支援チャリティーライヴ『LIVE EMPOWER CHILDREN LIVE TOUR IN HOSPITAL』は、闘病のため病院で過ごす子どもたちに、音楽やエンターテインメントを“直接届ける”ことを目的にスタートした企画です。今回、名古屋大学医学部附属病院に入院中の患者や医療従事