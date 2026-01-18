あれ？“優しいことが取り柄”の夫がモラ設定に…これでまたバズっちゃたら、次はなにを破壊するんでしょう…。どんどんエスカレートしてしまうのでは!?【まんが】SNSで壊れた主婦の末路(ウーマンエキサイト編集部)