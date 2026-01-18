岡田准一（45＝ARTA BJJ広尾）が18日、ポルトガルの首都リスボンで開催中の国際ブラジリアン柔術連盟（IBJJF）主催の、欧州最大の柔術大会「ヨーロピアン2026」マスター4黒帯ライトフェザー級（64キロ以下）1回戦に出場。25年に米ラスベガスで開催された世界最大の大会「ワールドマスター」の同カテゴリーで銀メダルを獲得した強豪マウロ・エアーズ（49＝ブラジル）に敗れた。ポイント0−0、アドバンテージ（ポイントまでいかない