Snow Man佐久間大介が、自身のInstagramで、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を完走したことを報告した。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「！」の数（と長さ）に注目！ 佐久間は、全国ツアーの最終公演となった1月18日、京セラドーム大阪公演終了後、まもなくInstagramを更新。 「全17公演!!!!!!!!!!!!!!!!!楽しかった！！！！！！！！！本当にありがとう (^^)またや