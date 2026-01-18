中国では17日、2度の衛星打ち上げが試みられたが、いずれも失敗に終わった。大きな実績がある長征3号Ｂ型による打ち上げと民間企業が開発した谷神星2号（セレス2）による打ち上げは、いずれも失敗した。中国メディアの中華網などが伝えた。17日午前0時55分には、四川省にある西昌衛星発射センターで、長征3号B型ロケットを使って技術実証衛星の実践32号が打ち上げられた。しかしロケットの飛行が異常になり、打ち上げは失敗した。