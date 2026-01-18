アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は18日、イタリアのタルビジオで女子スーパー大回転第3戦が行われ、エマ・アイヒャー（ドイツ）が1分14秒04で今季2勝目、通算4勝目を挙げた。0秒27差の2位にリンゼイ・ボン（米国）、3位はエステル・レデツカ（チェコ）だった。（共同）