大河ドラマ『豊臣兄弟！』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で直役を演じている白石聖がこのほど、役への思いや作品の魅力などについて語った。直役の白石聖(C)NHK大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、秀長の目線で描く。主人公・豊臣秀長(小一郎)役は仲野太賀、秀長の兄・豊臣秀吉(藤吉郎)役は池松壮