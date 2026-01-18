全日本プロレス１８日の新木場大会で、斉藤ジュン（３９）がサイラスとド迫力の火花を散らした。２５日の千葉・幕張メッセ大会での一騎打ちを控えるジュンはこの日、土井成樹と組んでサイラス、大森北斗組と対戦。試合は序盤から決戦を意識した二人が激しくやりあう肉弾戦となった。リング内外でぶつかり合い、終盤には重いエルボーを打ち合って観客を興奮のるつぼへと導く。だが、最後は４人のうち唯一のジュニアヘビー級戦士