Photo: 山之内 渉 正直に言うと、最初はハーマンミラーの代名詞「アーロンチェア」がお目当てでした。アーロンを選んでおけば、まず間違いないだろうと。ところが、ショールームであるチェアと座り比べた瞬間に、その考えは吹き飛びます。店員さんの「エンボディは深く座って、後ろに体重を預ける人ほど相性がいいですよ」という言葉通り、背中を預けたときのフィット感が段違いだったんです