元人気グラビアアイドルでタレントの森咲智美（33）がこのほど、自身のインスタグラムを更新。2025年に旅行していた沖縄での家族写真を公開した。 【写真】3年たっても健在な“神”スタイル！ 森咲は16日に「去年、家族で沖縄に行ってきました」と題して、家族写真を大量に投稿。グラビア引退から3年たったあとも健在な、水着姿での“神”スタイルを披露した。「ロケでは何度も行っていた沖縄だけど、子連れで行くのは初めて