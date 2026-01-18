生成AIの発達によって誰もが高品質な文章を生成できるようになりましたが、教師が学生のレポートを採点する時や、製品購入時に誰かのレビューを参考にする時など、文章がAI製かどうかを見分けたい場面も存在します。ミシガン大学のAI研究者であるアンブジ・テワリ教授が、AI生成のテキストを検出するシステムの仕組みや課題についてまとめました。Why it’s so hard to tell if a piece of text was written by AI - even for AIht