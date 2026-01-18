議員の辞職に伴う県議会・土佐清水市選挙区の補欠選挙が1月18日に投開票され、無所属で土佐清水市の元教育長岡粼哲也氏が初当選を果たしました。県議会・土佐清水市選挙区の補欠選挙で初当選を果たしたのは無所属で土佐清水市の元教育長 岡粼哲也氏（65歳）です。得票数 岡粼哲也氏 3547票谷口佳保氏 3197票、投票率は68.10％で前回2023年の選挙に比べて2.62ポイント下回りました。