【新華社フフホト1月18日】中国内モンゴル自治区包頭市の鉄鋼メーカー内蒙古包鋼鋼聯の鋼板工場で18日に起きた爆発事故は、午後5時半（日本時間同6時半）までに2人の死亡が確認された。依然5人と連絡が取れておらず、病院に搬送された66人のうち3人が重症だという。同市の応急管理、消防救援など複数の部門が明らかにした。