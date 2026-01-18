ボートレースまるがめのG3オールレディース「篠崎こころCUP」は18日、2日目を終了。19日に予選3日目を迎える。序盤戦を終了して井上遥妃（22＝徳島）が得点率9.50でトップに立ち、2位は9.25の清水愛海（26＝山口）、平山智加と並ぶ9.00で3位に山田理央（25＝香川）と若手がシリーズをリードしている。一方、ドリーム組の米丸乃絵（24＝福岡）は初日2、4着で舟足は平凡だったが、2日目にリング2本を交換と整備を施してパワー