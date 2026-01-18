プレミアリーグのチェルシーがCBの獲得を検討している。『RMC SPORT』によると、ターゲットは以前から報じられていたリーグ1のレンヌに所属するジェレミー・ジャケ。20歳のCBで、レンヌのユースからトップチーム昇格を果たした。190cmとサイズのあるDFで、今季は公式戦17試合に出場している。チェルシーは今冬の移籍市場でジャケの獲得を検討しており、5000万ユーロ、日本円にして約91億円のオファーを用意しているようだ。ただ、