【バンスコ（ブルガリア）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は18日、ブルガリアのバンスコでパラレル大回転が行われ、女子で昨季のW杯総合覇者の三木つばきが2位に入った。パラレル回転も合わせて今季5度目の表彰台。予選1位で臨んだ決勝トーナメントを順当に勝ち上がったが、決勝でエリザ・カフォント（イタリア）に敗れた。日本はミラノ・コルティナ冬季五輪の出場枠を女子が2、男子が1枠を獲得。全日本スキー連盟