ミラノ・コルティナ五輪の最終選考を兼ねたスノーボードのパラレル大回転の第７戦は、ブルガリア・バンスコで行われ、女子は１７位となった竹内智香（広島ガス）の代表入りが確実になった。２位の三木つばき（浜松いわた信用金庫）は２大会連続、男子の斯波（しば）正樹（ＴＡＫＡＭＩＹＡ）の２大会ぶり代表入りも確実になった。××××２０１４年ソチ五輪銀メダリストの４２歳、竹内智香は五輪シー