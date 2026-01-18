18日夕方、伊東市八幡野でロッククライミングをしていた50代女性が岸壁から転落し、けがをする事故がありました。警察によりますと、18日午後5時ごろ、伊東市八幡野の岸壁で、ロッククライミングをしていた50代の女性が、何らかの理由で転落しました。女性は足を打撲するなどのけがをしましたが、意識ははっきりしていて、会話はできる状態だということです。女性はロッククライミングをするために県外からグループで訪れて